Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила образом в «жарком» красном платье, устроив настоящее шоу на сцене

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. В новом видео Настя в очередной раз доказала, что умеет зажигать на сцене.

Певица выступила на турецком курорте, исполнив свои популярные хиты. В ролике можно увидеть нарезку кадров, на которых Каменских поет и соблазнительно танцует на сцене в компании девушек из подтанцовки.

Для выступления звезда выбрала роскошный образ с красным платьем в латиноамериканском стиле. Наряд украшен бахромой, сверкающими камнями, а также глубоким фигурным декольте. Каменских вовсю использует соблазнительный крой платья, демонстрируя свою подтянутую фигуру в разных танцевальных движениях.

Поклонники не могли пройти мимо такого поста певица.

«Обожаю!!! Такая зажигалка», «Вы прелесть», «Шикарная женщина», «Вот она награда всех наград твоя энергия твой посыл твой успех браво», «Настя обаятельная и классная певица!!! Неописуемо красива, молодец, так держать», «Копия Шакира», «Какая кайфовая», Желаю классного концерта! Энергии! Вдохновения вам!», - пишут люди.

Напомним, Каменских в желтом мини показала, как умеет развлекаться: "Сюрприз Потапу такой готовите?".

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