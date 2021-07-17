Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за украинским рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассталась с любимым

Потап и Настя Каменских несколько дней пробыли в Турции, где совмещали выступления и отдых, передает Politeka.net. 15 июля супруги сообщили, что разъезжаются.

Соответствующие сторис появились у Каменских в Инстаграм. Как оказалось, Потап возвращается в Киев, а вот его жена скрывала, куда дальше держит путь.

Супруги мило попрощались, они обнимались и целовались на камеру.

"Буду скучать", - произнесла Настя, прижавшись к мужу.

В ответ Потап сказал: "Насть, ты знаешь я тоже буду скучать, но в голове у меня будет...", - и напел мелодию из песни Каменских "Красное вино".

Примечательно, что позже появились кадры того, как певица посетила заведение в Одессе.

Отметим, Настя Каменских и Потап выступили в Турции, где также был Дима Монатик.

Кроме того, супруги встретили на курорте футболиста Александра Зинченко вместе с женой Владой Седан.

Стоит подчеркнуть, что Настя Каменских и Потап много лет были в дуэте, однако сейчас они выступают отдельно. Певица занялась сольной карьерой, а ее супруг реализовал себя как продюсер, а также выступает в группе MOZGI.

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