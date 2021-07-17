Певица сверкнула стройными формами на новом фото

Как сообщает Politeka.net, популярна певица и жена рэпера Потапа, жгучая красотка Настя Каменских даже после замужества продолжает баловать поклонников эффектными снимками. Теперь ее любимый мужчина, не таясь, делает девушке комплименты под постами в Intagram, восхищаясь тем, настолько красивая и желанная у него жена.

На свежем кадре в Intagram Настя предстала перед поклонниками в образе, в котором выступила на сцене.

Артистка танцевала и пела в бордовом платье с открытыми плечами и спиной, попутно демонстрируя стройные ножки в глубоком разрезе. Корсетный лиф и внушительное декольте обнажают бюст Насти, а нескромные разрезы по бокам – ее аппетитные бедра. Она запечатлена на снимках в компании танцовщиц.

Ее роскошные вьющиеся волосы копной спадают на плечи. А яркий макияж на загорелой коже с акцентом на глаза делает образ горячей Насти еще более выразительным и эффектным.

Неудивительно, что после таких кадров фолловеры сразу же оставляют сотни комментариев под фото попдивы, отмечая, что выглядит она просто роскошно.

"В этом образе похожа на Наталью Орейро!", "Просто богиня! А какие волосы!", "Ее образ пьянит мужчину сильнее, чем вино", "Такую женщину просто невозможно забыть", - чаще всего пишут поклонники певицы.

Напомним, Каменских отбросила стыд и соблазнила Потапа прямо на людях: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, Каменских устроила шоу в платье с экстремальным декольте, сделав лето еще жарче.

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