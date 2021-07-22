Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала секреты о себе

Популярна певица привлекает внимание не только своим талантом, но и внешностью, передает Politeka.net. Артистке приходится работать над собой, чтобы всегда выглядеть свежо и эффектно.

Примечательно, что звезда несколько лет назад поправилась примерно на 20 килограммов, но благодаря спорту и диете ей удалось привести себя в порядок.

У красотки есть несколько секретов своей идеальной внешности. В частности, звезда не ест во время просмотра чего-либо - сериала, фильма, а также откладывает подальше телефон. Таким образом, Настя контролирует количество съеденного.

Кроме того, певица не хранит дома конфеты, а вместо них предпочитает фрукты, ягоды и орехи.

Плюс артистка пьет много воды и соблюдает правильный режим сна.

Результаты такого ухода видны невооруженным взглядом. Например, в новом видео в Инстаграм Настя предстала без косметики. (Чтобы посмотреть доскроллье до конца страницы).

Артистка выглядела свежо и будто светилась от счастья.

На кадрах Каменских рассказала секреты о себе: возраст 34 года, любимый цвет фиолетовый, рост 174 см, знак зодиака - телец.

Публикация за три часа собрала более 150 тысяч просмотров и много комментариев.

"Как 34?😅 как время летит так?) я помню «Не пара» ещё, я в школе напевала их песни с Потапом, а уже 34😅❤️", "Я один думал что ей 40?", "Настя ! Ну какая же ты красивая ❤️❤️", "Глаза, Доброго Человека", "Надо же, только сейчас заметила, как Вы похожи на героиню сериала "Клон" Джованну Антонелли!!!", "Такая милаха. Потапу привет 👋", "Милашка😍😍😍", "💜❤️❤️❤️Зайка люблю тебя❤️❤️❤️💜", "Такая хорошенькая ,обожаю❤️", "Кудряшки так Насте идут😍", "174 см?😍 я думала меньше!!! Но такая же вы красивая, Настя! Так хочется встретить вас в Киеве", - написали пользователи сети.

Отметим, Настя Каменских принимает участие в разных съемках, возможно, это видео было снято именно, когда она отправлялась на работу.

Певица следует дневному расписанию, обязательно делая тренировки по утрам. По словам певицы, упражняться в это время суток очень полезно, ведь улучшается выработка гормонов. Более того, занятия заряжают энергией, и можно сразу приступить к продуктивной работе.

К слову, питание также происходит по строгому графику, и кроме сладостей звезда отказалась еще от жирного и жареного, а также от мучного.

"Пирожное – это не просто заманчивая сладость, это дополнительные километры, которые тебе придется прибавить к утренней пробежке, если ты его съешь", - призналась однажды исполнительница.

Напомним, Каменских поразила внешностью более 10 лет назад: фото тогда и сейчас

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