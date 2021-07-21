Известная украинская певица Настя Каменских подурачилась на камеру с девочками из подтанцовки перед концертом

Настя Каменских обожает эпатировать публику весьма необычными видео, которые снимает для Тик-Ток. Причем не всегда образы и выходки звезды оценивают положительно, но самой Насте нравится быть в центре внимания.

Нередко, как можно заметить, Каменских перед концертами хвастается горячими нарядами. Ее яркие образы часто получают массу отзывов. В этот раз в алом наряде Настя хвастнула образом перед очередным концертом вместе со своей командой подтанцовки.

Отметим, ранее Настя с мужем прокомментировала тему своих нарядов, вызывающих много споров:

"На пляже же люди видят людей в купальниках, я не голая, у меня купальник и сеточки немного. Мы не заходим за линии, никакой пошлости. Даже такие песни, как "Стиль собачки", воспринимаются как идея о том, что берегите животных. Песня "От сосны оторви иголочку" как посыл, берегите леса. У нас все очень зашифровано. Если кто-то захочет увидеть пошлость, то это увидит".

Поклонники под серией кадров с концерта также прокомментировали увиденное:

«Очень женственная девушка ! 👏; А мне показалось что есть животик.!?или только показалось❤️; Богиня ,ты была шикарна ,команда все крутые; Супер ляжки; Это был очень крутой концерт🔥; Какой классный костюм, огонь🔥🔥; Красуня👏👏👏)))); Это было незабываемо🔥❤️; Крутая и прекрасная ❤; Вам красный цвет идёт 🔥🔥; Настюха, ну ты и крутая🔥; Прекрасная Анастейша🔥; Наряд шикарный 😍».

Также ранее звезда порадовала поклонников новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. В новом видео Настя в очередной раз доказала, что умеет зажигать на сцене.

Певица выступила на турецком курорте, исполнив свои популярные хиты. В ролике можно увидеть нарезку кадров, на которых Каменских поет и соблазнительно танцует на сцене в компании девушек из подтанцовки.

Для выступления звезда выбрала тот самый роскошный образ с красным платьем в латиноамериканском стиле. Наряд украшен бахромой, сверкающими камнями, а также глубоким фигурным декольте. Каменских вовсю использует соблазнительный крой платья, демонстрируя свою подтянутую фигуру в разных танцевальных движениях.

Напомним, Каменских устроила шоу в платье с экстремальным декольте, сделав лето еще жарче

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