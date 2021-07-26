Украинская певица, жена рэпера Алексея Потапенко Настя Каменских поделилась домашними кадрами развлечений

Известная артистка решила провести семейный вечер с мужем впервые за долгое время. Певица после череды концертов отдыхала дома без нарядных костюмов и яркого макияжа.

Как можно заметить на счастливых Стори артистки, она выглядит очень естественно в белых шортах и лифе от леопардового купальника на тонких лямках. Звезда решал завязать волосы и не наносить макияж, ведь на семейном вечере были только свои.

На представленных кадрах не обошлось без милования с мужем. Потап, который также только вернулся с концертов потанцевал с Настей перед камерой и отшутился на этот счет в привычной манере.

Похоже, семейная идиллия была большой редкостью для пары, которая из-за насыщенного графика редко имеет возможность провести время вместе, поэтому Настя также выразила эмоции, написав в других Стори, что очень счастлива.

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