Колишня солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха, показала, як інші зірки підтримують її в сольній кар'єрі

Нещодавно українці дізналися про те, що дует "НеАнгели", в якому Віка виступала разом зі Славою Камінською, припиняє своє існування. Обидві виконавиці вирішили почати сольну кар'єру і вже встигли дебютувати зі своїми піснями.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Смеюха поділилася новим постом, в якому зізналася, наскільки для неї була важлива підтримка колег у цьому новому етапі. Вона опублікувала відео, в якому різні зірки коментують її творчість.

"Я сама, як людина, яка чотири роки тому почала свою сольну кар'єру, розумію, наскільки це важко. Віка, Я бажаю тобі, щоб твоя творчість розійшлася по всьому світу, щоб пісні потрапили в серця кожної людини", - вимовляє на відео Настя Каменських.

Підтримала співачку і ведуча Леся Нікітюк.

"Дорога моя, співачка Вікторія. Тільки починаюча, а вже улюблена. Вітаю тебе з сольним проектом. Щастя, любові і багато-багато глядачів на концерті", - звернулася до співачки вона.

Серед тих, хто підтримав Смеюху також виявився російський співак Валерій Меладзе.

"У сольній кар'єрі теж обов'язково потрібні люди, з ким разом працювати. Один в полі не воїн. Потрібні люди, які підтримують у важкий момент", - говорить в ролику артист.

Також серед тих, хто висловив добрі побажання Вікторії, виявилися Наталя Могилевська, Сергій Притула, Юлія Саніна, MELOVIN та інші.

"Люблю і дякую кожному з Вас! Дякую за підтримку і моїм талановитим зірковим друзям і вам, мої дорогі слухачі і шанувальники!", - написала в кінці поста Сміюха.

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