Бывшая солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха, показала, как другие звезды поддерживают ее в сольной карьере

Недавно украинцы узнали о том, что дуэт «НеАнгелы», в котором Вика выступала вместе со Славой Каминской, прекращает свое существование. Обе исполнительницы решили начать сольную карьеру и уже успели дебютировать со своими песнями.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Смеюха поделилась новым постом, в котором призналась, насколько для нее была важна поддержка коллег в этом новом этапе. Она опубликовала видео, в котором разные звезды комментируют ее творчество.

«Я сама, как человек, который четыре года назад начал свою сольную карьеру, понимаю, насколько это тяжело. Вика, я желаю тебе, чтобы твое творчество разошлось по всему миру, чтобы песни попали в сердца каждого человека», - произносит на видео Настя Каменских.

Поддержала певицу и ведущая Леся Никитюк.

«Дорогая моя, певица Виктория. Только начинающая, а уже любимая. Поздравляю тебя с сольным проектом. Счастья, любви и много-много зрителей на концерте», - обратилась к певице она.

Среди тех, кто поддержал Смеюху также оказался российский певец Валерий Меладзе.

«В сольной карьере тоже обязательно нужны люди, с кем вместе работать. Один в поле не воин. Нужны люди, которые поддерживают в трудный момент», - говорит в ролике артист.

Также среди тех, кто выразил добрые пожелания Виктории, оказались Наталья Могилевская, Сергей Притула, Юлия Санина, MELOVIN и другие.

«Люблю и благодарю каждого из Вас! Спасибо за поддержку и моим талантливым звездным друзьям и вам, мои дорогие слушатели и поклонники!», - написала в конце поста Смеюха.

Напомним, судья "Голосу країни" Монатик засветился в обнимку со жгучей брюнеткой из "НеАнгелов".

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