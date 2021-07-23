Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), показала зворушливу зустріч

Популярна пара Потапа і Насті Каменських часто викликає привід для обговорень у шанувальників. Довгий час артисти приховували стосунки і не розповідали про них аж до самого дня весілля. Тепер же зірки не приховують свою любов і часто демонструють її на камеру в Instagram.

Оскільки Настя постійно викладає відео для фанатів, не обходиться і без домашніх роликів з чоловіком. Цього разу Каменських розчулила мережу ніжностями з Потапом після довгої розлуки. Через різні гастрольних графіків і постійної відсутності будинку в різний час пара не могла побачитися.

Зате тепер надолужує згаяне і милується вдома. Відзначимо, про заставу хороших відносин з чоловіком сама Настя не раз говорила в Instagram. Так, наприклад, зірка розповідала: вона ніколи не полізе в телефон свого чоловіка, не буде його ревнувати і не полізе в особистий простір.

"Ми з Льошею, як і всі люди, теж буває сваримося, але це навіть складно назвати сваркою. У нас є невеликі суперечки, але ми завжди намагаємося їх залагодити максимально швидко. Якщо вам дорога людина, то вміння поступитися і знайти компроміс — найважливіше рішення для залагодження будь-якого спору. Що стосується розставань, то у всіх різні відносини, історії та випадки, тому посилатися на період, зірки або інші обставини не варто. Просто так іноді буває. Люди розходяться, але потрібно залишатися в хороших відносинах» - говорила також в інтерв'ю Настя.

Також раніше ми писали, що після відпочинку в Туреччині пара розлучилася, роз'їхавшись кожен по своїх гастролях. Втім, співачка вирішила підігріти почуття, публічно звернувшись до чоловіка. Вона опублікувала фото, на якому тісно притискалася до чоловіка.

"Як же я за тобою сумую, @realpotap. Той випадок, коли кожен по своїх гастролях, а терміново потрібно підзарядитися твоєю енергією", - підписала фото Каменських.

У коментарях зірковій парі залишили масу відгуків і компліментів.

"А коли діти буде у цієї пари?«, "Олексію пощастило з такою дружиною" « "яка красива пара«,» Настуся, більше цінуєте себе, ви чудова жінка і людина, обожнюю«," обожнюю вас! Класна і красива пара!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Потап і Настя стали парою після того, як довгий час співали в дуеті.

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