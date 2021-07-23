Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), показала трогательную встречу

Популярная пара Потапа и Насти Каменских часто вызывает повод для обсуждений у поклонников. Долгое время артисты скрывали отношения и не рассказывали о них вплоть до самого дня свадьбы. Теперь же звезды не скрывают свою любовь и часто демонстрируют ее на камеру в Инстаграм.

Поскольку Настя постоянно выкладывает видео для фанатов, не обходится и без домашних роликов с мужем. В этот раз Каменских умилила сеть нежностями с Потапом после долгой разлуки. Из-за разных гастрольных графиков и постоянного отсутствия дома в разное время пара не могла увидеться.

Зато теперь наверстывает упущенное и милуется дома. Отметим, о залоге хороших отношений с мужем сама Настя не раз говорила в Инстаграм. Так, к примеру, звезда рассказывала: она никогда не полезет в телефон своего супруга, не будет его ревновать и не полезет в личное пространство.

«Мы с Лешей, как и все люди, тоже бывает ссоримся, но это даже сложно назвать ссорой. У нас есть небольшие споры, но мы всегда стараемся их уладить максимально быстро. Если вам дорог человек, то умение уступить и найти компромисс — важнейшее решение для улаживания любого спора. Что касается расставаний, то у всех разные отношения, истории и случаи, поэтому ссылаться на период, звезды или другие обстоятельства не стоит. Просто так иногда бывает. Люди расходятся, но нужно оставаться в хороших отношениях» - говорила также в интервью Настя.

Также ранее мы писали, что после отдыха в Турции пара разлучилась, разъехавшись каждый по своим гастролям. Впрочем, певица решила подогреть чувства, публично обратившись к мужу. Она опубликовала фото, на котором тесно прижималась к мужу.

«Как же я по тебе скучаю, @realpotap. Тот случай, когда каждый по своим гастролям, а срочно нужно подзарядиться твоей энергией», - подписала фото Каменских.

В комментариях звездной паре оставили массу отзывов и комплиментов.

«А когда дети будет у этого пары?», «Алексею повезло с такой женой», «Какая красивая пара», «Настенька, больше цените себя, вы чудесная женщина и человек, обожаю», «Обожаю вас! Классная и красивая пара!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Потап и Настя стали парой после того, как долгое время пели в дуэте.

Напомним, что Каменских в купальнике на веревочках показала, как ее звездному мужу повезло с женой: "Плывет к своему Робинзону...".

Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с глубоким декольте и разрезами показала настоящее шоу: "Пьянит сильнее, чем вино".

Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".