Відомий український репер, засновник продюсерського центру Mozgi ENT. та чоловік Насті Каменських Потап показав фанатам, у що любить вдягатися

Як пише Politeka.net, 40-річний артист Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) активно веде міні-блог в Instagram, де ділиться з підписниками різноманітним контентом.

Так, цього разу чоловік популярної української співачки Насті Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показав фанатам як стильно одягається у свої 40. Чоловік одягнув чорну футболку з яскравим принтом, жовті шорти з пальмами, білі кросівки, а образ поповним жовто-чорною панамою.

"А я думав, як я буду в 40 одягатися? А от)))", - пише репер.

Фоловери відомого виконавця оцінили образ Потапа та написали коментарі.

"Кросівки білі я просто обожнюю", "То норм, крутяк", "Крутяк", "Зачотні шорти", "Шикарний вигляд", "Стильно, модно, молодіжно", - пишуть фанати зірки.

Раніше Politeka писала, що Каменських вразила виглядом без макіяжу і розкрила свої секрети: "Як час летить...".

Нагадаємо, що колишню дружину Потапа потягнуло на сентиментальність, в мережі оцінили: "Свята та ніжна".

А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа у вузькому купальнику вразила видом на пляжі: "Знайомтеся, бабка Наташа".