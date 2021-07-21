Український продюсер Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа), здалася на відпочинку в Греції
Як пише Politeka.net, Ірина Горова була одружена з Потапенком 15 років. Олексій прийняв дочку красуні як рідну, а пізніше у пари з'явився ще й син Андрій. Ірина та Олексій і зараз спілкуються, адже разом керують продюсерським центром. Горова також веде сторінку в соціальних мережах, де ділиться найцікавішим зі своїми фанатами.
На новому фото Ірина здалася в легкій блузі і окулярах. Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Як можна зрозуміти, Горова разом з дочкою Наташею вирушили на відпочинок до Греції.
"А буває, ідеш по світу,
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Екологічна катастрофа на київському озері, навколо лежать тушки качок і риби: кадри НП і що відомо
Зливи з градом обрушаться на Україну, синоптики попередили про велику небезпеку: де буде найгірше
Полякова стиснула корсетом розкішні форми, напросившись на компліменти: навіть Лоліта в захваті
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
і проходити повз тебе людина
так, неначе проносити квіти
і тобі віддає половину.
Ще і стебла від рук гарячі.
Озирнешся на неї здаля
і збагнеш - на промінь багатша
стала раптом твоя земля", - написала Ірина, цитуючи Ліну Костенко.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Свята і ніжна", "дуже красиво", "фото красиве, як і поезія", "ви і є така людина", "які слова, вогонь".
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа здивувала ефектним перетворенням, є чому радіти
А ще Politeka писала, що колишня дружина Потапа Ірина Горова в міні-бікіні вразила формами в басейні
Також Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа зі своєю красунею-мамою звернулася до українців з посланням