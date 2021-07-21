Український продюсер Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа), здалася на відпочинку в Греції

Як пише Politeka.net, Ірина Горова була одружена з Потапенком 15 років. Олексій прийняв дочку красуні як рідну, а пізніше у пари з'явився ще й син Андрій. Ірина та Олексій і зараз спілкуються, адже разом керують продюсерським центром. Горова також веде сторінку в соціальних мережах, де ділиться найцікавішим зі своїми фанатами.

На новому фото Ірина здалася в легкій блузі і окулярах. Красуня залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Як можна зрозуміти, Горова разом з дочкою Наташею вирушили на відпочинок до Греції.

"А буває, ідеш по світу,

і проходити повз тебе людина

так, неначе проносити квіти

і тобі віддає половину.

Ще і стебла від рук гарячі.

Озирнешся на неї здаля

і збагнеш - на промінь багатша

стала раптом твоя земля", - написала Ірина, цитуючи Ліну Костенко.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Свята і ніжна", "дуже красиво", "фото красиве, як і поезія", "ви і є така людина", "які слова, вогонь".

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