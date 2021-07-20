Экс-супруга Потапа Ирина Горовая похвасталась видом

Ирина Горовая является успешным украинским продюсером и также соосновательница продюссерского центра MOZGI Entertainment вместе с Потапом. Пара разошлась в 2014 году, но всё так же продолжают совместный бизнес. Об этом сообщает Politeka.net

Ирина активно ведет Инстграм и делится происходящим с подписчиками. На этот раз продюсер поделилась вечерним фото, где показала себя в стильном образе. На Ирине длинное платье бежевых тонов с открытым декольте. Образ она дополнила множеством ярких аксессуаров.

"Привет! Наконец-то я в отпуске!" - пишет Ирина. Как указала девушка, сейчас она находится в Греции, в городе Корфу.

У Ирины более 137 тысяч фанатов в Инстаграм, где она пользуется популярностью.

"Богиня", "Любимый Корфу, хорошего отдыха!", "Платье огонь", "Красивая", восторженно пишут поклонники Ирины.

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