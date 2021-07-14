Приемная дочь Потапа Наташа Горовая похвасталась переменами во внешности
Как сообщает Politeka.net, дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наталья, которую называют приемной дочерью рэпера, поделилась кадрами в сторис своего Instagram.
Наташа активно занимается спортом и делится своими результатами и советами по уходу за телом, дает рекомендации относительно тренировок и питания. Сама девушка занимется в тренажерном зале, бегает и даже ходит на бокс. Она уже не однократно восхищала своих поклонников стройным и спортивным телом.
Но новые кадры о другом.
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Наташа показала, как изменилась ее прическа меньше, чем за четыре месяца. Разница действительно очень большая.
«Как волосы выросли с конца февраля», - написала она.
Перемены за такой короткий срок и правда впечатляют. Волосы девушки стали длиннее почти в два раза.
Напомним, ранее Наташа показывала, как менялась ее внешность в течение последних нескольких лет.
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