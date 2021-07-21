Украинский продюсер Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), показалась на отдыхе в Греции
Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая была замужем за Потапенко 15 лет. Алексей принял дочь красотки как родную, а позже у пары появился еще и сын Андрей. Ирина и Алексей и сейчас общаются, ведь вместе управляют продюсерским центром. Горовая также ведет страничку в социальных сетях, где делится самым интересным со своими фанатами.
На новом фото Ирина показалась в легкой блузе и очках. Красотка оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру. Как можно понять, Горовая вместе с дочерью Наташей отправились на отдых в грецию.
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і проходить повз тебе людина
так, неначе проносить квіти
і тобі віддає половину.
Ще і стебла від рук гарячі.
Озирнешся на неї здаля
і збагнеш - на промінь багатша
стала раптом твоя земля", -написала Ирина, цитируя Лину Костенко.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Святая и нежная", "Очень красиво", "Фото красивое, как и поэзия", "Вы и есть такой человек", "Какие слова, огонь".
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