Украинский продюсер Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), показалась на отдыхе в Греции

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая была замужем за Потапенко 15 лет. Алексей принял дочь красотки как родную, а позже у пары появился еще и сын Андрей. Ирина и Алексей и сейчас общаются, ведь вместе управляют продюсерским центром. Горовая также ведет страничку в социальных сетях, где делится самым интересным со своими фанатами.

На новом фото Ирина показалась в легкой блузе и очках. Красотка оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру. Как можно понять, Горовая вместе с дочерью Наташей отправились на отдых в грецию.

"А буває, ідеш по світу,

і проходить повз тебе людина

так, неначе проносить квіти

і тобі віддає половину.

Ще і стебла від рук гарячі.

Озирнешся на неї здаля

і збагнеш - на промінь багатша

стала раптом твоя земля", -написала Ирина, цитируя Лину Костенко.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Святая и нежная", "Очень красиво", "Фото красивое, как и поэзия", "Вы и есть такой человек", "Какие слова, огонь".

Напомним, приемная дочь Потапа удивила эффектным преображением, есть чему радоваться

А еще Politeka писала, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая в мини-бикини впечатлила формами в бассейне

Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа со своей красоткой-мамой обратилась к украинцам с посланием



