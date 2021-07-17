Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з українським репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розлучилася з коханим
Потап і Настя Каменських кілька днів пробули в Туреччині, де поєднували виступи і відпочинок, передає Politeka.net. 15 липня подружжя повідомило, що роз'їжджається.
Відповідні сторіс з'явилися у Каменських в Instagram. Як виявилося, Потап повертається до Києва, а от його дружина приховувала, куди далі тримає шлях.
Подружжя мило попрощалося, воно обіймалося і цілувалося на камеру.
"Буду сумувати", - вимовила Настя, притулившись до чоловіка.
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У відповідь Потап сказав: "Насть, ти знаєш я теж буду сумувати, але в голові у мене буде...", - і наспівав мелодію з пісні Каменських "Красное вино".
Примітно, що пізніше з'явилися кадри того, як співачка відвідала заклад в Одесі.
Зазначимо, Настя Каменських і Потап виступили в Туреччині, де також був Діма Монатік.
Крім того, подружжя зустріло на курорті футболіста Олександра Зінченка разом з дружиною Владою Седан.
Варто підкреслити, що Настя Каменських і Потап багато років були в дуеті, проте зараз вони виступають окремо. Співачка зайнялася сольною кар'єрою, а її чоловік реалізував себе як продюсер, а також виступає в групі MOZGI.
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