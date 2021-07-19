Приймачка Потап (Олексія Потапенка) Наташа Горова показала, як провела час на пляжі

Як пише Politeka.net, Наташа Горова 24-річна красуня є прийомною дочкою Олексія. Потапенко одружився на Ірині Горовій (мамі Наташі) в той час, коли дівчинка була зовсім крихтою. І хоч зараз Олексій вже в розлученні, але в хороших відносинах з Наташею. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Наташа позувала в сорочці, бейсболці і купальнику, позуючи перед дзеркалом. Красуня посміхалася, демонструючи розкішну фігуру.

"Ну а тепер впевнено і красиво на пляж", - написала Наташа.

На другому сторіс Горова була не такою завзятою. Красуня з незадоволеним обличчям сиділа на пляжі. Як можна зрозуміти, у дівчини боліла голова.

"Знайомтеся, бабка Наташа. Вийшли з жахливим головним болем. Коли тобі вже за 20 і розваги здаються не такими веселими", - було написано під сторіс.

"І запитай, чіпляються там три подушки", - запитала Ірина Горова у дочки.

"У сенсі, мам, ні, це погано. Три подушки-це ти будеш битися страшно головою. Коли три окремо, ти будеш борсатися, ми так колись каталися. Ми вийшли з жахливим головним болем", - розповіла Наташа.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа здивувала ефектним перетворенням, є чому радіти

А ще Politeka писала, що прийомна дочка Потапа в крихітному купальнику помірялася формами зі своєю молодою мамою

Також Politeka повідомляла, що колишня дружина Потапа Ірина Горова в міні-бікіні вразила формами в басейні



