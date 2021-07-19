Падчерица Потапа (Алексея Потапенко) Наталья Горовая показала, как провела время на пляже

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая 24-летняя красотка является приемной дочерью Алексея. Потапенко женился на Ирине Горовой (маме Наташи) в то время, когда девочка была совсем крошкой. И хоть сейчас Алексей уже в разводе, но в хороших отношениях с Наташей. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делится самым интересным.

На новом фото Наташа позировала в рубашке, бейсболке и купальнике, позируя перед зеркалом. Красотка улыбалась, демонстрируя роскошную фигуру.

"Ну а теперь уверенно и красиво на пляж", - написала Наташа.

На втором сторис Горовая была не такой задорной. Красотка с недовольным лицом сидела на пляже. Как можно понять, у девушки болела голова.

"Знакомьтесь, бабка Наташа. Вышли с ужасной головной болью. Когда тебе уже за 20 и развлечения кажутся не такими веселыми", - было написано под сторис.

"И спроси, цепляются там три подушки", - спросила Ирина Горовая у дочери.

"В смысле, мам, нет, это плохо. Три подушки - это ты будешь биться страшно головой. Когда три отдельно, ты будешь барахтаться, мы так когда-то катались. Мы вышли с ужасной головной болью", - рассказала Наташа.

Напомним, приемная дочь Потапа удивила эффектным преображением, есть чему радоваться

А еще Politeka писала, что приемная дочь Потапа в крошечном купальнике померялась формами со своей молодой мамой

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая в мини-бикини впечатлила формами в бассейне



