Падчерица Потапа (Алексея Потапенко) Наталья Горовая показала, как провела время на пляже
Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая 24-летняя красотка является приемной дочерью Алексея. Потапенко женился на Ирине Горовой (маме Наташи) в то время, когда девочка была совсем крошкой. И хоть сейчас Алексей уже в разводе, но в хороших отношениях с Наташей. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делится самым интересным.
На новом фото Наташа позировала в рубашке, бейсболке и купальнике, позируя перед зеркалом. Красотка улыбалась, демонстрируя роскошную фигуру.
"Ну а теперь уверенно и красиво на пляж", - написала Наташа.
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На втором сторис Горовая была не такой задорной. Красотка с недовольным лицом сидела на пляже. Как можно понять, у девушки болела голова.
"Знакомьтесь, бабка Наташа. Вышли с ужасной головной болью. Когда тебе уже за 20 и развлечения кажутся не такими веселыми", - было написано под сторис.
"И спроси, цепляются там три подушки", - спросила Ирина Горовая у дочери.
"В смысле, мам, нет, это плохо. Три подушки - это ты будешь биться страшно головой. Когда три отдельно, ты будешь барахтаться, мы так когда-то катались. Мы вышли с ужасной головной болью", - рассказала Наташа.
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