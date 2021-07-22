Известный украинский рэпер, основатель продюсерского центра Mozgi ENT. и муж Насти Каменских Потап показал фанатам, во что любит одеваться
Как пишет Politeka.net, 40-летний артист Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) активно ведет мини-блог в Instagram, где делится с підписниками разнообразным контентом.
Так, в этот раз муж популярной украинской певицы Насти Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показал фанатам как стильно одевается в свои 40. Мужчина надел черную футболку с ярким принтом, желтые шорты с пальмами, белые кроссовки, а образ поповним желто-черной панамой.
"А я думал, как я буду в 40 одеваться? А вот)))", - пишет рэпер.
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Фоловери известного исполнителя оценили образ Потапа и написали комментарии.
"Кроссовки белые я просто обожаю", "То норм, крутяк", "Крутяк", "Зачетные шорты", "Шикарный вид", "Стильно, модно, молодежно", - пишут фанаты звезды.
Ранее Politeka писала, что Каменских поразила видом без макияжа и раскрыла свои секреты: "Как время летит...".
Напомним, что бывшую жену Потапа потянуло на сентиментальность, в Сети оценили: "святая и нежная".
А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в узком купальнике поразила видом на пляже: "Знакомьтесь, бабка Наташа".