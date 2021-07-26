Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), не тільки займається творчістю, а й благодійністю

Артистка неодноразово брала участь у різних благодійних заходах, передає Politeka.net. Зокрема, минулого року співачка стала амбасадором фонду, який допомагає дітям з онкологічними захворюваннями, і цього року зірка також приєдналася до подібного заходу.

У новому пості в Instagram артистка повідомила, що два тижні тому вона створила благодійну кампанію, і подякувала всім, хто не залишається байдужим.

"Хочу поділитися з вами класними новинами! 🥰... Я так вдячна, що ви підтримуєте мою кампанію і щаслива побачити стільки нових кампаній, створених вами", - поділилася співачка.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 17 тисяч лайків і багато коментарів. Примітно, що деякі люди говорили про вагітність артистки, а також вони не могли впізнавати її на фото, адже її зовнішність, здавалося, змінилася через незвичний для неї "строгий" стиль.

"Думали вагітна 😂 тому що ЗМІ вже десять років чекають 😂 😂 а ви ніяк", "а я думав дитину чекаєш", "Ай та молодець🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " Настя, ви розумничка))) творіть добро і далі😍", "молодець"," хто це?Я не впізнаю Настю", " Ой, хто ця тітонька??😍 ",- написали користувачі Мережі.

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