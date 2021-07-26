Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), не только занимается творчеством, но и благотворительностью

Артистка неоднократно участвовала в разных благотворительных мероприятиях, передает Politeka.net. В частности, в прошлом году певица стала амбассадором фонда, который помогает детям с онкологическими заболеваниями, и в этом году звезда также присоединилась к подобному мероприятию.

В новом посте в Инстаграм артистка сообщила, что две недели назад она создала благотворительную кампанию, и поблагодарила всех, кто не остается равнодушным.

"Хочу поделиться с вами классными новостями! 🥰... Я так благодарна, что вы поддерживаете мою кампанию и счастлива увидеть столько новых кампаний, созданных вами 😍", - поделилась певица.

За 20 минут публикация собрала более 17 тысяч лайков и много комментариев. Примечательно, что некоторые люди говорили о беременности артистки, а также не узнавали ее на фото, ведь ее внешность, казалось, изменилась из-за необычного для нее "строго" стиля.

"Думали беременна 😂 потому что сми уже десять лет ждут 😂😂 а вы никак", "а я думал ребенка ждешь", "Ай да молодец🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Настя,вы умничка)))Творите добро и дальше😍", "Молодец", "Кто это?Я не узнаю Настю", "Ой, кто эта тётенька??😍", - написали пользователи сети.

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