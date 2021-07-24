Украинская певица Настя Каменских не боится показать себя в пенной ванной во время отдыха

Популярная исполнительница привыкла выкладывать чуть ли не каждый свой шаг в Инстаграм, ведь она старается привлекать как можно больше внимания к себе яркими фото. Без личных и нередко пикантных видео также не обходится.

К примеру, на странице Звездного пути решили сравнить личный ролик Каменских с легендарным отрывком из фильма «Красотка» с Джулией Робертс. Обе звезды в пенной ванной завлекли своим видом. Однако положительно сравнение оценили далеко не все.

«Красавицы, как ни крути! 😍 Мы заметили сходство между фото поп-дивы NK и кадром из фильма «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли. Они обе приковывают взгляд, не так ли? Вы смотрели этот легендарный фильм?» сказано в подписи.

«А кто сказал что она поп-дива?; Они с Потапом только и могут, что плагиат западных знаменитостей делать. И к поп-диве ей как из Киева рачки в Америку, притом пятой точкой вперед; обращайтесь если что🤣; Сравнили го*но с пальцем», - высказались в сети в ответ.

Напомним, что Каменских в купальнике на веревочках показала, как ее звездному мужу повезло с женой: "Плывет к своему Робинзону...".

Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с глубоким декольте и разрезами показала настоящее шоу: "Пьянит сильнее, чем вино".

Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".