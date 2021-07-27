Відома українська співачка Настя Каменських показала себе, здивувавши сміливістю
Як пише Politeka.net, Настя Каменських є однією з найпопулярніших українських співачок. Красуня здобула популярність завдяки групі "Потап і Настя", а зараз розвиває сольну кар'єру під псевдонімом NK. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке красуня залишила в Instagram, Настя була голяка. Співачка лежала у воді, дивлячись в камеру. Каменських довелося розмити частково кадр, щоб нічого не показати нижче пояса.
"Моя магія ранку
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Пробігтися під звуки прокидається після ночі природи. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти Новий день", - написала Настя під фото.
Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали коментарі:
"Занадто розмито", "Дай бог кожному", " а хто на надувний качечку катається?) ", "Шикарно і шикарна"," Доброго ранку"," як ти без мене"," яка магія"," гарненька і свіженька", " зараз почнеться - НК показала попу в басейні, куди дивиться чоловік?! А яжематі напишуть що народжувати пора і куди дивиться Потап. А Потап якраз таки і знімає!", "Я тільки й думав, де попа як у Кім".
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