Известная украинская певица Настя Каменских показала себя, удивив смелостью

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является одной из самых популярных украинских певиц. Красотка получила известность благодаря группе "Потап и Настя", а сейчас развивает сольную карьеру под псевдонимом NK. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое красотка оставила в Инстаграм, Настя была нагишом. Певица лежала в воде, смотря в камеру. Каменских пришлось размыть частично кадр, чтобы ничего не показать ниже пояса.

"Моя магия утра

Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - написала Настя под фото.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слишком размыто", "Дай бог каждому", "А кто на надувной уточке катается?)", "Шикарно и шикарная", "Доброе утро", "Как ты без меня", "Какая магия", "Красивенькая и свеженькая", "Сейчас начнется - НК показала попу в бассейне, куда смотрит муж?! А яжемати напишут что рожать пора и куда смотрит Потап. А Потап как раз таки и снимает!", "Я только и думал, где попа как у ким".

Напомним, Каменских в обтягивающем топе смутила переменами во внешности

А еще Politeka писала, что Каменских в крошечном леопардовом лифе показала, как резвится с Потапом

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