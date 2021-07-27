Известная украинская певица Настя Каменских показала себя, удивив смелостью
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является одной из самых популярных украинских певиц. Красотка получила известность благодаря группе "Потап и Настя", а сейчас развивает сольную карьеру под псевдонимом NK. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото, которое красотка оставила в Инстаграм, Настя была нагишом. Певица лежала в воде, смотря в камеру. Каменских пришлось размыть частично кадр, чтобы ничего не показать ниже пояса.
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Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - написала Настя под фото.
Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:
"Слишком размыто", "Дай бог каждому", "А кто на надувной уточке катается?)", "Шикарно и шикарная", "Доброе утро", "Как ты без меня", "Какая магия", "Красивенькая и свеженькая", "Сейчас начнется - НК показала попу в бассейне, куда смотрит муж?! А яжемати напишут что рожать пора и куда смотрит Потап. А Потап как раз таки и снимает!", "Я только и думал, где попа как у ким".
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