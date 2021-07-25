Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила размером декольте в новом костюме

Этим летом Каменских отправилась в концертный тур, лишь периодически бывая дома и видя мужа. Теперь звезда каждый вечер показывает любимые концертные образы уже непосредственно перед выступлением.

Причем каждый раз в Инстаграм Настя демонстрирует тот образ, который нравится ей больше - открытые костюмы с блестками и вырезами сразу попадают в центр внимания.

Примечательно, что знаменитость выбирает для концертов самые открытые образы, мотивируя тем, что «другие делают, почему ей нельзя?»:

«Я вижу, как западные артисты абсолютно не стесняются показывать свое тело, над которым много работают. Так почему же мне тоже не похвастаться?», — ранее в Инстаграм писала Каменских.

На новых кадрах в Стори звезда не постеснялась открыть декольте и выставить напоказ формы во всей красе. Черно-золотой наряд, расшитый пайетками выглядел весьма запоминающимся, ведь с трудом прикрыл бюст исполнительницы.

Напомним, Каменских в полосатом бикини показала, что вытворяет дома без Потапа: "Такого еще не было...".

Как сообщала Politeka, Раздетая Каменских разлеглась на кровати, в Сети заподозрили неладное: «Вы родили ребенка...».

Также Politeka писала, Каменских понежилась под солнцем, сверкнув ножками в мини: "Часик полного chill out".