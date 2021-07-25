Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила размером декольте в новом костюме
Этим летом Каменских отправилась в концертный тур, лишь периодически бывая дома и видя мужа. Теперь звезда каждый вечер показывает любимые концертные образы уже непосредственно перед выступлением.
Причем каждый раз в Инстаграм Настя демонстрирует тот образ, который нравится ей больше - открытые костюмы с блестками и вырезами сразу попадают в центр внимания.
Примечательно, что знаменитость выбирает для концертов самые открытые образы, мотивируя тем, что «другие делают, почему ей нельзя?»:
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Эллерт внезапно "облысел", а Мишина отпустила челку и перешла на украинский: как живет пара после расставания
Экс-супруга Потапа Горовая в мини-бикини показала, что потерял ее бывший: "Браво, Ира!"
Трагедия на украинском курорте: стихия унесла жизни людей, кадры с места
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
«Я вижу, как западные артисты абсолютно не стесняются показывать свое тело, над которым много работают. Так почему же мне тоже не похвастаться?», — ранее в Инстаграм писала Каменских.
На новых кадрах в Стори звезда не постеснялась открыть декольте и выставить напоказ формы во всей красе. Черно-золотой наряд, расшитый пайетками выглядел весьма запоминающимся, ведь с трудом прикрыл бюст исполнительницы.
Напомним, Каменских в полосатом бикини показала, что вытворяет дома без Потапа: "Такого еще не было...".
Как сообщала Politeka, Раздетая Каменских разлеглась на кровати, в Сети заподозрили неладное: «Вы родили ребенка...».
Также Politeka писала, Каменских понежилась под солнцем, сверкнув ножками в мини: "Часик полного chill out".