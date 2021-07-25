Известная украинская певица Настя Каменских показала счастливый вечер в компании близких

В профиле в социальной сети Инстаграм у Насти Каменских чуть ли не под каждым фото самым частым вопросом остается тема ее положения. Поскольку звезда уже не раз говорила, что не будет выставлять свою жизнь напоказ, пользователи сети без чувства такта постоянно рекомендуют Каменских завести ребенка.

Сама Настя подметила ранее в интервью, что сейчас она просто живет в счастливом браке и действительно мечтает завести общих детей с мужем.

«Если честно, я мечтаю о ребенке. Для меня неважно, кто это будет: мальчик или девочка. Главное, что это наш малыш», - рассказывала Настя. Но пока пара не спешит с этим, поэтому даже под обычными видео из отдыха Насти можно увидеть весьма неуместные комментарии.

После концертов звезда устроила с мужем домашний вечер с близкими, а ролик с ребенком и счастливой Настей вызвал бурную реакцию:

«Настя и дети это просто 🥺❤; пора уже и себе родить маленького, тем более Насти идет это и видно, что она будет хорошей мамой; Настя!!! С реббенком очень красивая мама и девочка; Своего сначала родить нужно . А её интересует только своя фигура 😮 в её то годы мать будет староватой!».

Напомним, Каменских без одежды в одной пене показала, как развлекается в ванной: «Защита от Потапа?».

Как сообщала Politeka, Каменских призналась, лазят ли они с Потапом в телефоны друг друга: "Это очень важно".

Также Politeka писала, Потап и Позитив поплатились за поцелуй в губы на сцене: "Не дай Бог, отобьет его у Насти".