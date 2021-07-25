Артист решил заехать к родным, и расстояние его не напугало

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал своих родителей

Артист родился в простой запорожской семье педагогов, пишет Politeka.net. В детстве с родителями он случайно попал на конкурс бальных танцев, где увидел настоящих профессионалов и загорелся желанием стать таким же.

Родители поддержали маленького Влада и отдали его в коллектив «Крок». Далее артист продолжил строить карьеру в этом направлении, а сейчас он не только танцор и хореограф, но и настоящая звезда ТВ.

В новом посте хореограф показал своих родителей, которые всегда его поддерживали.

"Заехал к родненьким по дороге на работу. Ну как по дороге, +400км - мелочь, значит по дороге😍

Дал установку не болеть. Скоро же на море!..

Мам, пап, люблю!..😘", - написал Яма.

За два часа пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"За любовь к родителям Вам отдельный респект👍👍👍", "Влад, уважаю Вас, так сильно любить родителей может только правильно воспитанный Сын🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Молодец так держать они самые важные у нас на свете ❤️❤️❤️", "Ваш сын копия вашего папы", "Как трогательно😢❤️", "Сделал родителей счастливыми. молодец 👏", "Как это мило!!! 🤩😘🤗Вот так выглядит счастье !❤️💞❤️ 👏👏👏👏👏".

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