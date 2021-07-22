Супруга отечественного хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", блогерша Лилия показала себя, попросив помочь

Как пишет Politeka.net, Лилия и Влад уже вместе более 10 лет, хотя узаконили отношения только в 2015 году. Сейчас у пары есть сын Леон, которое семья долгое время не показывала. Семейство только вернулось из отдыха в Греции, куда отправились все после дня рождения Влада.

Лилия решила попросить у фанатов помощи, опубликовав сторисы:

"Нужен наряд белого цвета. Дальше в сторис будет четыре образа. Напишите, какой нравится больше".

Красотка показалась в платье с вырезами, декольте и даже был наряде в виде пиджака. Как и обещала, Лилия показала всего четыре образа, предложив присылать нужную цифру себе в личные сообщения, ведь других взаимодействий в сторис Инстаграм на текущий момент нет.

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