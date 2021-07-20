Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы, Лилиана, сверкнула фигурой во время плавания
Красотка похвасталась идеальной фигурой в купальнике, пишет Politeka.net. Соответствующее видео девушка опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Жена хореографа надела салатовое бикини, которое практически ничего не прикрывало. В результате можно было налюбоваться фигурой красотки.
Лилиана плавала в бассейне будто русалка. В посте супруга Ямы составила список о себе.
"Вдохновлять и удивлять🙏
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🦋 Жить настоящим
🦋 Вместе мечтать
🦋 Восхищаться и восхищать.😘
🦋 Кайфовать🥰
🦋 Получать удовольствие 💙
🦋 Быть нежной и заботливой
🦋 Радоваться каждому дню🙏
👇🏼А что бы вы ещё добавили в список?👇🏼🧐🤩🥰🤗", - написала Лилиана.
Публикация собрала почти 5000 просмотров и много комментариев.
"Каждый день говорить друг другу Я тебя ЛЮБЛЮ!!!💞💞💞💓💓💓", "Простой ответ я тебя люблю❤️", "Нырять и снимать❤️", "🦋Люби себя", - написали пользователи сети.
Отметим, Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но держали это в секрете до 2016-го. Известно, пара начала строить отношения еще в 2007 году. Сейчас супруги воспитывают сына, Леона, которому шесть лет.
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