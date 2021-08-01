Певица Надя Дорофеева рассказала о страшном избиении танцора Жени из ее шоу-балета

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева в своем Instagram рассказала о жестоком избиении танцора Жени из ее команды, а также показала на видео парня, который причастен к случившемуся.

По словам певицы, на ее танцора Женю напал неизвестный посреди улицы, и избил до такой степени, что парень оказался в коме.

"Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!", - написала Надя и показала снимки избитого Жени, а также видео с парнем, который напал на танцора.

Напомним, Дорофеева в костюме из сеточки устроила нескромные ночные танцы: кадры развлечений.

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