Известная украинская певица Надя Дорофеева, судья "Голосу країни", показала ночное веселье с блогером
Сейчас концертная жизнь певицы вернулась в прежнее русло, причем с началом сольной карьеры у артистки осталось мало свободного времени на себя, но отдохнуть и увидеться с близкими она успевает. Недавно после концерта Надя насмешила ночными танцами.
В компании друзей Надя засняла, как плясала в излюбленном сценичном костюме и похвасталась подтянутой формой. Одним из самых ярких нарядов звезды на концерте считается образ роковой девочки-бунтарки.
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Черные прозрачные брюки и такой же топ в сочетании с массивной обувью, синим болеро и черным бельевым комплектом создает выгодный лук для ночных выступлений. Как и всегда, волосы Надя не завязывает, что придает ей естественности.
Танцуя на камеру, Надя показала свои «лучшие» стороны и порадовала выгодными ракурсами.
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