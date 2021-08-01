Известная украинская певица Надя Дорофеева, судья "Голосу країни", показала ночное веселье с блогером

Сейчас концертная жизнь певицы вернулась в прежнее русло, причем с началом сольной карьеры у артистки осталось мало свободного времени на себя, но отдохнуть и увидеться с близкими она успевает. Недавно после концерта Надя насмешила ночными танцами.

В компании друзей Надя засняла, как плясала в излюбленном сценичном костюме и похвасталась подтянутой формой. Одним из самых ярких нарядов звезды на концерте считается образ роковой девочки-бунтарки.

Черные прозрачные брюки и такой же топ в сочетании с массивной обувью, синим болеро и черным бельевым комплектом создает выгодный лук для ночных выступлений. Как и всегда, волосы Надя не завязывает, что придает ей естественности.

Танцуя на камеру, Надя показала свои «лучшие» стороны и порадовала выгодными ракурсами.

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