Співачка Надя Дорофєєва розповіла про страшне побиття танцюриста Жені з її шоу-балету

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва в своєму Instagram розповіла про жорстоке побиття танцюриста Жені з її команди, а також показала на відео хлопця, який причетний до того, що трапилося.

За словами співачки, на її танцюриста Женю напав невідомий посеред вулиці, і побив до такої міри, що хлопець опинився в комі.

"Друзі, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід! Був крововилив в мозок, дружині зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому... є фото, є свідки, заяву вже написали. Найважливіше зараз, щоб Женя поправився, ми всі про це молимося! І знайти людину, яка на нього напав! Можливо, хтось бачив його або дізнається на відео ... це дуже допоможе!",- написала Надя і показала знімки побитого Жені, а також відео з хлопцем, який напав на танцюриста.

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