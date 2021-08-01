Співачка Надя Дорофєєва поділилася подробицями про стан танцюриста зі свого шоу-балету, якого жорстоко побили в Києві
Як повідомляє Politeka.net, танцюриста з шоу-балету Наді Дорофєєвої Женю жорстоко побили, коли він виходив з клубу вночі. Про подію співачка повідомила своїм шанувальникам в Instagram, а також просила українців Поділитися інформацією про нападника, показавши, як він виглядає.
Тепер же Надя записала в сторіс звернення, в якому подякувала фанатам за підтримку. Вона повідомила, що злочинця вже знайшли і зараз ним займаються правоохоронці. Також Дорофєєва розкрила подробиці про стан побитого Жені. За словами артистки, хлопець ще в комі, а вони всі підтримують зв'язок з його батьками.
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"Всім, хто турбується хочу сказати. Женечка зараз в комі і завтра будуть намагатися його виводити з коми. Ми на зв'язку з батьками. Будемо тримати в курсі".
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