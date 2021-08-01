Співачка Надя Дорофєєва поділилася подробицями про стан танцюриста зі свого шоу-балету, якого жорстоко побили в Києві

Як повідомляє Politeka.net, танцюриста з шоу-балету Наді Дорофєєвої Женю жорстоко побили, коли він виходив з клубу вночі. Про подію співачка повідомила своїм шанувальникам в Instagram, а також просила українців Поділитися інформацією про нападника, показавши, як він виглядає.

Тепер же Надя записала в сторіс звернення, в якому подякувала фанатам за підтримку. Вона повідомила, що злочинця вже знайшли і зараз ним займаються правоохоронці. Також Дорофєєва розкрила подробиці про стан побитого Жені. За словами артистки, хлопець ще в комі, а вони всі підтримують зв'язок з його батьками.

"Всім, хто турбується хочу сказати. Женечка зараз в комі і завтра будуть намагатися його виводити з коми. Ми на зв'язку з батьками. Будемо тримати в курсі".

Нагадаємо, Велика біда у Наді Дорофєєвої, близької людини співачки нещадно побили: "Ми всі молимося!".

Як повідомляла Politeka, Як виглядали в дитинстві Гросу, Каменських, Яма з "Танців з зірками" та інші зірки: "Дорофєєву не впізнати".

Також Politeka писала, що Дорофєєва з Дантесом засвітили, як загоряють у дворі свого особняка, здивувавши звичками: "Як вам?".