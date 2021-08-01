Певица Надя Дорофеева поделилась подробностями о состоянии танцора из своего шоу-балета, которого жестоко избили в Киеве

Как сообщает Politeka.net, танцора из шоу-балета Нади Дорофеевой Женю жестоко избили, когда он выходил из клуба ночью. О происшествии певица сообщила своим поклонникам в Instagram, а также просила украинцев поделиться информацией о нападавшем, показав, как он выглядит.

Теперь же Надя записала в сторис обращение, в котором поблагодарила фанатов за поддержку. Она сообщила, что преступника уже нашли и сейчас им занимаются правоохранители. Также Дорофеева раскрыла подробности о состоянии избитого Жени. По словам артистки, парень еще в коме, а они все поддерживают связь с его родителями.

"Всем, кто беспокоится хочу сказать. Женечка сейчас в коме и завтра будут пытаться его выводить из комы. Мы на связи с родителями. Будем держать в курсе".

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