Популярная украинская певица, жена Владимира Дантеса Надя Дорофеева с юмором показала поклонникам как выглядит "после вакцинации"

Как пишет Politeka.net, 31-летняя певица Надя Дорофеева, которая пользуется бешеной популярностью в социальных сетях, часто радует поклонников новыми фото и видео. Так, в этот раз исполнительница хита "gorit" решила пошутить и показала поклонникам, как "изменилась" ее внешность "после вакцины".

Как видим, Дорофеева применила специальный фильтр, который меняет черты лица и делает глаза большими с черными глазными яблоками. В таком виде певица действительно выглядит жутко, однако это – только шутка Нади.

"Это я после вакцины", - шутливо написала Надя.

Из следующих stories видно, что Дорофеева решила отдохнуть, скорее всего, на заднем дворике своего особняка в селе Крюковщина Киевской области. Как известно, они с Дантесом приобрели жилье на 270 квадратных метров. На территории дома есть огромный бассейн и много растений. По документам дом оформлен на певицу.

Также Дорофеева засветила красивую соломенную шляпку от дизайнера Руслана Багинского, цена на которую стартует от 7 тысяч гривен.

Ранее Politeka писала, что Дорофеева одним видео показала 10 лет жизни с Дантесом: "если вы, не дай Бог, расстанетесь...".

Напомним, что Дорофеева с Дантесом засветили, как загорают во дворе своего особняка, удивив повадками: "как вам?".

A еще Politeka сообщала о том, как выглядели в детстве Гросу, Каменских, яма из "Танцев со звездами" и другие звезды: "Дорофееву не узнать".