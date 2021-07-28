У мережі обговорюють дитячі фотографії відомих українських зірок

Як повідомляє Politeka.net, на офіційному Instagram-акаунті проекту «ЖВЛ» опублікували добірку дитячих знімків відомих українських артистів. У добірку потрапили фотографії співачок Наді Дорофєєвої, Насті Каменських, Аліни Гросу, а також українського хореографа і зірки «Танців з зірками» Влада Ями.

Варто відзначити, що Влад Яма в дитинстві був дуже схожий на свого батька. Його син Леон дуже схожий на нього в дитинстві.

"Наші зірки в дитинстві і зараз. Як ви думаєте, хто зовсім не змінився?",- запитали автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали обговорювати дитячі фото знаменитостей. Багато хто відзначив, що пам'ятає Аліну Гросу ще з юних років.

"Бачила іншу дитячу фотку Дорофєєвої, тут зовсім інша", "малеча", «Я Надю взагалі не впізнала))) а Аліночку маленьку впізнаю з тисячі», «тільки чоловіки нічого не робили з обличчям)))», "саме таку Аліну Гросу я пам'ятаю", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма показав своїх літніх батьків, спантеличивши одкровенням: "дав установку...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва в купальнику потрусила принадами, розлютивши українців.

Також Politeka писала, що Настя Каменських в червоному корсеті і чоботях попустувала на сцені: «гаряча дівчинка».