Співачка Надя Дорофєєва і її чоловік Володимир Дантес святкують важливу для обох дату, і це не річниця весілля

Так, 31-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове відео, яким сколихнула публіку, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Надя з Вовою дуріли на сцені, експромтом танцюючи. Виглядало все дуже мило й щиро, про що пишуть в коментарях їх численні фанати.

"І так вже 10 років @vladimirdantes😱 😱 😱 💔", - підписала кадри Дорофєєва.

"Ахахаха))) клаааасс!!!! Сииильно люблюююю", - тут же відповів їй Вова.

Справа в тому, що 5 серпня є особливим для парочки. І хоч своє чавунне весілля (6 років) вони відзначили ще в липні, але цей день вони будуть пам'ятати все життя - день їх знайомства, яке, до речі, відбулося в поїзді в 2011 році по дорозі на концерт.

Колеги по цеху та просто шанувальники кинулися вітати Дорофєєву з Дантесом:

"Сусіди! Поздоровляю!!!😘 Ви прекрасні!"

"Солодкіііііі 🤍🤍🤍"

"Господи, якщо ви, не дай Бог, розлучитеся, я перестану вірити в любов💔 щастя вам❤😌"

"якщо мої відносини не будуть схожі на це, то я навіть не бачу сенсу їх заводити"

"Ви неймовірні!!!🔥 Ви це і є любов 🤗"

Нагадаємо, що у Наді Дорофєєвої в ліжку з Дантесом трапилася істерика: "це, блін, хто?"

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