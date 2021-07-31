Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поскаржилася на незвичайну проблему із засмагою
Зірка показала, як проводить вихідний з чоловіком, співаком Володимиром Дантесом, у дворі їх розкішного особняка. Про це пише Politeka.net.
Як відомо, Дантес і Дорофєєва живуть у власному будинку в передмісті Києва в закритому котеджному містечку. Подружжя не раз показували свій просторий двір з великим басейном і відкритою терасою для відпочинку. Судячи з усього, пара любить проводити там вільний час, в тому числі і на вихідних.
На нових кадрах Дорофєєва показала, як вони з Дантесом загоряють під липневим сонцем. На фото парочка лежить на шезлонгу, при цьому кожен з них відзначився незвичайною витівкою.
Так, Надя закутала стопи в паперові рушники. Співачка пояснила, що на це у неї є причина.
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"На знаю як у вас, але у мене постійно згорають п'яти", - поскаржилася зірка.
А ось її чоловік поруч "засмагав" прямо в штанях і кросівках. Судячи з усього, щоб не згоріло нічого.
"А як вам стиль засмаги Дантеса?",- поцікавилася Дорофєєва.
Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес розбурхав Нікітюк "хижим" чином.
Як повідомляла Politeka, суддя "Голосу країни" Дорофєєва в міні-бікіні потрусила принадами, розлютивши українців.
Також Politeka писала, що Дантес засвітив їх з Дорофєєвої гардеробну, взуття як в магазині.