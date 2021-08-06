Першого серпня був побитий танцюрист, який працює у співачки Наді Дорофєєвої. Стали відомі нові деталі

Танцюрист Євген Гончаренко вийшов з друзями з київського клубу, де проходять травесті-шоу, коли між ним і невідомим почався конфлікт, повідомляє Politeka.net. Незнайомець сильно вдарив співробітника Дорофєєвої, той впав і вдарився головою. Нещасного госпіталізували.

Станом на 4 серпня, Євген перебуває в реанімації в комі без права на відвідування.

Підозрюваного у нападі затримали, ним виявився військовослужбовець Управління державної охорони України. Його відсторонили на час розслідування.

Шостого серпня з'явилися нові деталі - є інформація про інший злочин, до якого може бути причетний підозрюваний. За інформацією сайту Обозреватель, сусіди підозрюваного заявляли про ще одне побиття, проте кримінальне провадження тоді не було відкрито.

Зазначимо, також прес-секретар ДБР Ольга Чіканова розповіла, як триває розслідування у справі про побиття Гончаренка.

Так, вже проведені всі необхідні оперативно-слідчі дії, допитані свідки, вилучені та проаналізовані записи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків, призначені експертизи.

Поки не завершена експертиза, яка визначає, якого ступеня тяжкості травми отримав потерпілий, а вже після цього справу розглянуть у суді.

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Як повідомляла Politeka, лікарі не пускають до побитого танцюриста Дорофєєвої, в якому він зараз стані

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