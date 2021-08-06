Первого августа был избит танцор, который работает у певицы Нади Дорофеевой. Стали известные новые детали
Танцор Евгений Гончаренко вышел с друзьями из киевского клуба, где проходят травести-шоу, когда между ним и неизвестным начался конфликт, сообщает Politeka.net. Незнакомец сильно ударил сотрудника Дорофеевой, тот упал и ударился головой. Несчастного госпитализировали.
По состоянию на 4 августа, Евгений находится в реанимации в коме без права на посещение.
Подозреваемого в нападении задержали, им оказался военнослужащий Управления государственной охраны Украины. Его отстранили на время расследования.
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Шестого августа появились новые детали - есть информация о другом преступлении, к которому может быть причастен подозреваемый. По информации сайта Обозреватель, соседи подозреваемого заявляли о еще одном избиении, однако уголовное производство тогда не было открыто.
Отметим, также пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова рассказала, как идет расследование по делу об избиении Гончаренко.
Так, уже проведены все необходимые оперативно-следственные действия, допрошены свидетели, изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей, назначены экспертизы.
Пока не завершена экспертиза, которая установит, какой степени тяжести травмы получил пострадавший, а уже после этого дело рассмотрят в суде.
Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде показал страшные кадры нападения на танцора Дорофеевой
Как сообщала Politeka, врачи не пускают к избитому танцору Дорофеевой, в каком он сейчас состоянии
Также Politeka писала, что Дорофеева рассказала новости о состоянии танцора