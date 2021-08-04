На днях произошло нападение на танцора певицы Нади Дорофеевой, которое потрясло всех украинцев
На танцора из коллектива известной певицы напали возле киевского клуба, где проходят травести-шоу, сообщает Politeka.net.
По словам артистки, у несчастного из-за удара произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
По состоянию на 2 августа парень все еще находился в коме.
Экс-бойфренд другой исполнительницы Мишель Андраде, артист Никита Ломакин, не остался в стороне от этой ситуации и опубликовал в сторис Инстаграм страшные кадры нападения. На видео запечатлено, как Евгений с друзьями стоит возле клуба и с кем-то разговаривает, а затем в кадре появился мужчина в красной футболке.
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Слово за слово, и незнакомец сильно ударил танцора кулаком в лицо, после этого парень упал и ударился головой.
К Евгению подошли на помощь люди, в то время, как мужчина в красной футболке "налетел" на девушек, до избиения их, к счастью, не дошло.
"Женя, живи", - подписал видео Ломакин.
Отметим, позже личность нападающего была установлена, им оказался военнослужащий Управления государственной охраны Украины. Его отстранили на время расследования.
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