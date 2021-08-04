Появилась информация о состоянии танцора Нади Дорофеевой, которого избили

Как пишет Politeka.net, танцора Нади Дорофеевой избили после того, как он выходил из ночного клуба. Как оказалось, мужчина, который был причастен к избиению, был сотрудником Управления государственной охраны. Танцовщица и подруга избитого Евгения в Инстаграм решила рассказать, как чувствует себя пострадавший.

"Друзья, обращаюсь к каждому из Вас и прошу помощи, в первую очередь от своего лица и от лица Ирины, мамы Жени.

Все вы в курсе произошедшей ситуации, а те кто не в курсе, дублирую еще раз

01.08.2021 около 07:40 утра был избит до полусмерти сотрудником УДО мой близкий друг - Женя Гончаренко.

(Видеоподтверждение произошедшего можете посмотреть в карусели)

Виновного нашли и опознали. Преступник заплатит за содеянное, нет сил и злости осознавать произошедшее, я до сих пор не НЕ ВЕРЮ!

Но далеко не это является главным! Сейчас Женя находится в реанимации в коме без права на посещение. Врачи не дают никакой конкретной информации, ведется наблюдение за состоянием.", - написала Мария.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Просто слезы на глаза наворачиваются, это кошмар!! Желаю скорейшего выздоровления! Терпения и сил!! Обязательно поможем, чем сможем!", "Когда первый раз услышала об этой новости, вообще не хотелось в это верить. Насколько злыми могут быть люди. Я очень надеюсь, что Женя сможет выкарабкаться, и без всяких последствий".

Напомним, экс-бойфренд Мишель Андраде показал страшные кадры нападения на танцора Дорофеевой

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А еще Politeka писала, что Дорофеева сообщила неутешительные новости о состоянии избитого танцора, появилось видео инцидента



