Приемная дочь Потапа эмоционально отреагировала на произошедшее с танцором Нади Дорофеевой

Как сообщает Politeka.net, дочь бывшей жены Алексея Потапенко (Потап) Ирины Горовой Наташка Горовая часто радует своих поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Но в этот раз пост девушки был на тему недавнего избиения танцора Жени из команды певицы Нади Дорофеевой. Девушка выложила в сторис кадр, а в подписи к нему высказалась относительно произошедшего.

На снимке, который показала Наташка, видно Надю Дорофееву, пострадавшего Женю и еще несколько ребят из команды певицы.

"Господи, дай сил! Не могу верить, что Земля носит таких мразей, которые одним ударом доводят человека до такого состояния", - подписала сторис Горовая.

Напомним, на днях Надя Дорофеева рассказала о своей трагедии – танцора из команды певицы жестоко избили посреди Киева, когда он выходил из клуба. У парня случилось кровоизлияние в мозг, ему делали трепанацию черепа и ввели в кому, он был в тяжелом состоянии.

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