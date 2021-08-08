Популярная украинская певица, жена Дантеса Надя Дорофеева поделилась с поклонниками фотографией с Максом Барских
Как пишет Politeka.net, 31-летняя певица Надя Дорофеева, которая пользуется бешеной популярностью в социальных сетях, часто радует поклонников новыми фото и видео. Недавно Дорофеева поделились нежным видео со своим мужем Владимиром Дантесом, который сделала специально для важной даты в их жизни – 10 лет знакомства. И хоть свою чугунную свадьбу (6 лет) они отметили еще в июле, но этот день они будут помнить всю жизнь - день их знакомства, которое, кстати, произошло в поезде в 2011 году по дороге на концерт.
Позже в своих stories в Instagram Дорофеева рассказала фанатам, что была на концерте группы "Hyphen dash", где встретила певца Макса Барских.
На фото Дорофеева была в белых оверсайз шортах, топе и белой рубашке, образ дополнила очками. Барских надел свободную белую футболку и черные брюки. На фото певец по-дружески обнял Дорофеєву. Певица рассказала, что они отдично поговорили.
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Ранее Politeka писала, что секретные кадры с влюбленной Дорофеевой слили в Сеть, скрывали чувства от всех: "это чудо".
Напомним, что бывшая жена Потапа " оконфузилась "на концерте Дорофеевой:"кто заметил...".
A еще Politeka сообщала, что Дорофеева в костюме из сеточки устроила нескромные ночные танцы: кадры развлечений.