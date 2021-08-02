Українська продюсерка й колишня дружина репера Потапа Ірина Горова прийшла на концерт до Наді Дорофеєвої

Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться подробицями свого особистого життя. Так, нещодавно Горова радувала фанів світлинами з відпочинку в Греції, куди поїхала з дітьми та батьками, а цього разу продюсерка поділилася тим, що прийшла на концерт до співачки Наді Дорофеєвої, який почався 31 липня о 20:00 на локації Bakkara River Party.

"У @nadyadorofeeva на концерті 😎 PS хто помітив помилочку на сумці? Для нас Поділ про ніжність, любов, творчість 🔆", - написала Горова.

Горова була одягнена у білий топ та чорні вільні штани, а образ доповнила модним чорним шопером, на якому була помилка в написанні адреси – замість "Нижній вал, 17/8" було написано "Ніжний вал 17/8".

Шанувальники Ірини одразу ж написали про це в коментарях.

"Нижній вал.Але так теж Супер.Ніжний.))❤️", "Нижній", "Помилок немає, він – ніжнийJ", - пишуть у мережі.

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Нагадаємо, що прийомна дочка Потапа в несподіваному вбранні показала обличчя свого вірного супутника: "Виглядаю на 16".

А ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Потапа Горова показала екстремальні розваги дітей на відпочинку: "Весь пляж перелякали".