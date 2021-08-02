Вот это да...

Украинский продюсер и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая пришла на концерт к Наде Дорофеевой

Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится подробностями своей личной жизни. Так, недавно Горовая радовала фанатов снимками с отдыха в Греции, куда уехала с детьми и родителями, а в этот раз продюсер поделилась тем, что пришла на концерт к певице Наде Дорофеевой, который начался 31 июля в 20:00 на локации Bakkara River Party.

"В @nadyadorofeeva на концерте 😎 PS кто заметил ошибочку на сумке? Для нас Подол о нежности, любви, творчестве 🔆", - написала Горовая.

Горовая была одета в белый топ и черные свободные штаны, а образ дополнила модным черным шопером, на котором была ошибка в написании адреса – вместо "Нижний вал, 17/8" было написано "Нежный вал 17/8".

Поклонники Ирины сразу же написали об этом в комментариях.

"Нижний вал.Но так тоже Супер.Нежный.)) ❤ ️ ", "Нижний", "Ошибок нет, он – нежный", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что Потап после долгой разлуки наконец-то увиделся с сыном, а с Настей когда планируете бейбика?".

Напомним, что приемная дочь Потапа в неожиданном наряде показала лицо своего верного спутника: "Выгляжу на 16".

А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Горова показала экстремальные развлечения детей на отдыхе: "весь пляж перепугали".