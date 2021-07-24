Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова показала екстремальні розваги своїх дітей вуо час подорожі
Відео український продюсер виклала на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Як відомо, зараз 43-річна співзасновник продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO і генеральний продюсер групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова з батьками і двома дітьми подорожує по Греції і ділиться яскравим контентом під час відпустки.
В останній публікації, Ірина показала, як її діти 12-річний син Андрій і 21-річна дочка Наталя катаються на водному атракціоні.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Екс-дружина Позитива в сукні з вражаючим декольте прогулялася по Києву: "Яка ж ти Кармеліта"
Нове посилення карантину в Україні не за горами, число заражених знову зростає: "До червоної зони..."
Раптово пішов з життя знаменитий актор і гуморист: трагедія трапилася прямо на сцені
Мама Дана Балана "запалила" зі священником в Італії: "А йому можна так себе поводити…"
Хлопці стрімко летять по воді з вітерцем на надувній плюшці, яка причеплена к скутеру.
"Мої щасливі мавпочки)🐵
Весь пляж перелякали своїми вересками, особливо дідуся і бабусю 😎», - підписала Ірина.
Фолловери із захопленням почали коментувати екстремальні розваги дітей.
«Классно»,
"Мама дорога", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що прийомна дочка Потапа з сім'єю поїхала за кордон і здивувала заявою: "потрапляючи в такі...".
Раніше ми писали, що колишню дружину Потапа потягнуло на сентиментальність, в мережі оцінили: "свята і ніжна".
А ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Потапа Горова вразила розміром декольте на курорті: "Богиня".