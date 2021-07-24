Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова показала екстремальні розваги своїх дітей вуо час подорожі

Відео український продюсер виклала на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Як відомо, зараз 43-річна співзасновник продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO і генеральний продюсер групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова з батьками і двома дітьми подорожує по Греції і ділиться яскравим контентом під час відпустки.

В останній публікації, Ірина показала, як її діти 12-річний син Андрій і 21-річна дочка Наталя катаються на водному атракціоні.

Хлопці стрімко летять по воді з вітерцем на надувній плюшці, яка причеплена к скутеру.

"Мої щасливі мавпочки)🐵

Весь пляж перелякали своїми вересками, особливо дідуся і бабусю 😎», - підписала Ірина.

Фолловери із захопленням почали коментувати екстремальні розваги дітей.

«Классно»,

"Мама дорога", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що прийомна дочка Потапа з сім'єю поїхала за кордон і здивувала заявою: "потрапляючи в такі...".

Раніше ми писали, що колишню дружину Потапа потягнуло на сентиментальність, в мережі оцінили: "свята і ніжна".

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