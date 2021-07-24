Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая показала экстремальные развлечения своих детей вуо время путешествия
Видео украинский продюсер выложила на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Как известно, сейчас 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая с родителями и двумя детьми путешествует по Греции и делится ярким контентом во время отпуска.
В последней публикации, Ирина показала, как ее дети 12-летний сын Андрей и 21-летняя дочь Наталья катаются на водном аттракционе.
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Ребята стремительно летят по воде с ветерком на надувной плюшке, которая прицеплена к скутеру.
«Мои счастливые обезьянки)🐵
Весь пляж перепугали своими визгами, особенно дедушку и бабушку 😎», - подписала Ирина.
Фолловеры с восторгом принялись комментировать экстремальные развлечения детей.
«Классно»,
«Мама дорогая»,- пишут в сети.
Напомним, что приемная дочь Потапа с семьей уехала за границу и удивила заявлением: "попадая в такие...".
Ранее мы писали, что бывшую жену Потапа потянуло на сентиментальность, в Сети оценили: "святая и нежная".
А еще Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Горова поразила размером декольте на курорте: "Богиня".