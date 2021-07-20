Екс-дружина Потапа Ірина Горова похвалилася видом
Ірина Горова є успішним українським продюсером і також співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment разом з Потапом. Пара розійшлася в 2014 році, але все так само продовжують спільний бізнес. Про це повідомляє Politeka.net
Ірина активно веде Інстграм і ділиться тим, що відбувається фанатами. Цього разу продюсер поділилася вечірнім фото, де показала себе в стильному образі. На Ірині довга сукня бежевих тонів з відкритим декольте. Образ вона доповнила безліччю яскравих аксесуарів.
"Привіт! Нарешті я у відпустці!" - пише Ірина. Як вказала дівчина, зараз вона знаходиться в Греції, в місті Корфу.
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У Ірини понад 137 тисяч фанатів в Instagram, де вона користується популярністю.
"Богиня", " улюблений Корфу, гарного відпочинку!", "Сукня вогонь", "Красива", - захоплено пишуть шанувальники Ірини.
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