Екс-дружина Потапа Ірина Горова похвалилася видом

Ірина Горова є успішним українським продюсером і також співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment разом з Потапом. Пара розійшлася в 2014 році, але все так само продовжують спільний бізнес. Про це повідомляє Politeka.net

Ірина активно веде Інстграм і ділиться тим, що відбувається фанатами. Цього разу продюсер поділилася вечірнім фото, де показала себе в стильному образі. На Ірині довга сукня бежевих тонів з відкритим декольте. Образ вона доповнила безліччю яскравих аксесуарів.

"Привіт! Нарешті я у відпустці!" - пише Ірина. Як вказала дівчина, зараз вона знаходиться в Греції, в місті Корфу.

У Ірини понад 137 тисяч фанатів в Instagram, де вона користується популярністю.

"Богиня", " улюблений Корфу, гарного відпочинку!", "Сукня вогонь", "Красива", - захоплено пишуть шанувальники Ірини.

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