Прийомна дочка Потапа Наташа Горова поділилася враженнями з поїздки

Як повідомляє Politeka.net, Наташа Горова є дочкою відомого музиканта і бізнесмена Олексія Потапенка (Потап). Дівчина активно розвиває соціальні мережі і ділиться в них подробицями зі свого життя.

Як відомо, дівчина зі своєю матір'ю Іриною Горовою вирушили на курорт в місті Корфу, Греція. Цього разу Наташа поділилася серією фотографій. Дівчина, приховуючи обличчя, показала свою спортивну фігуру в обтягуючому, кольору тіла, топі. Також на ній були короткі джинсові шорти із завищеною талією.

"По своїй натурі я більше душевна людина, ніж нескінченний трудоголік. А тому потрапляючи в такі маленькі міста, як Корфу, я починаю міркувати і мріяти...Життя в маленькому місті здається милою на перший погляд. Але якщо затриматися тут довше, напрошується питання " а чим же займатися днями безперервно?»

Адже основна сфера бізнесу-туризм, вирощування продуктів харчування та їх експорт.



Не скажу, що у Великому Місті це питання вирішується швидше.

Адже в сучасному світі мільйон професій і як серед них знайти себе?

Принаймні, у великому місті є можливості. Звідси я сформувала для себе таку фразу:



"Великі міста для самореалізації, а маленькі для душі"»", поділилася відверто дівчина



У дівчини в Instagram більше 30 тисяч передплатників, шанувальники оцінили фотографію.

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